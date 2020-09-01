İOKBS ne zaman yapılacak? İşte bursluluk sınav tarihi

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen bursluluk sınavı yakın zaman sonra tamamlanacak. Son olarak sınava ait sınav giriş belgesi adayların erişimine açılmıştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

2020 Bursluluk sınavı yerleri bakanlığın internet sitesinden ilan edildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağlayacağı İOKBS sınavı giriş yerleri, //www.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilecek.

2020 Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr internet adresin ilan edildi. Öğrenci T.C kimlik numarası ve doğum yılı bilgileri girilerek sınav yerleri öğrenilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.