İOKBS ne zaman yapılacak? İşte bursluluk sınav tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Her yıl nisan ayında düzenlenen sınav, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti. Peki, bursluluk sınavı ne zaman?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen bursluluk sınavı yakın zaman sonra tamamlanacak. Son olarak sınava ait sınav giriş belgesi adayların erişimine açılmıştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
2020 Bursluluk sınavı yerleri bakanlığın internet sitesinden ilan edildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağlayacağı İOKBS sınavı giriş yerleri, //www.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilecek.
2020 Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr internet adresin ilan edildi. Öğrenci T.C kimlik numarası ve doğum yılı bilgileri girilerek sınav yerleri öğrenilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
BURSLULUK SINAVI YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle