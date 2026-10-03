İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı İoanna Kuçuradi (90), tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kuçuradi’nin cenazesi, 4 Ekim’de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı’na defnedilecek.

HACETTEPE’DE FELSEFE BÖLÜMÜNÜ KURDU

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936’da İstanbul’da doğdu. 1954’te Zapyon Kız Lisesi’nden, 1959’da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olan Kuçuradi, 1965’te doktora derecesini aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 1965-1968 yıllarında görev yapan Kuçuradi, 1970’te doçent, 1978’de profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü 1969’da kuran Kuçuradi, 2003’e kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

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UNESCO KÜRSÜSÜ BAŞKANLIĞI YAPTI

Kuçuradi, 1997’den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nü yürüttü, merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü’nün de başkanlığını üstlendi.

Türkiye Felsefe Kurumu’nun başkanlığını yürüten Kuçuradi, Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonu’nda da çeşitli görevlerde bulundu ve federasyonun başkanlığını yaptı. Felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanlarında çalışmalar yapan Kuçuradi, ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlarda görev aldı.

‘HOCALARIN HOCASINI KAYBETTİK’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için başsağlığı diledi. Kurtulmuş yaptığı paylaşımda “Kıymetli bilim insanı Kuçuradi’nin vefatı nedeniyle ailesine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin DuranKuçuradi için taziye mesajı yayımladı. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin yetiştirdiği kıymetli felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi ‘insan olma sanatı’ olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. ”