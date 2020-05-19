İntizar Ne Demek? İntizar Nedir? İntizar Tdk Kelime Anlamı

TDK üzerinden bakıldığı zaman İntizar kelimesine karşı, ‘Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme ya da gözleme’ biçiminde ele alınmaktadır. Aynı zamanda ilenme ya da beddua gibi farklı anlamlar üzerinden de dile getirilmektedir.

İntizar Ne Demek?

Türk Dil Kurumu açısından iki değişik anlam ile beraber İntizar kelimesini ifade etmek mümkün.

- Bir şeyin olmasını bekleme ya da gözleme ile beraber birinin gelmesini beklemek,

- Beddua, ilenme ve inkisar,

‘’Hastanede ilk günü ve ilk gecesi bu ümit ve intizar ile geçti.’’ Y. K. Karaosmanoğlu

İntizar Nedir?

İntizar sözlüğü Arapça kökenli olarak beddua ya da ilenme gibi anlamlara da gelse dahi, daha çok diğer anlamı ile yaygın kullanılır. Bu doğrultuda herhangi bir durumun olmasını beklemek ya da bir kişiyi beklemek şeklinde anlaşılabilmektedir. Özellikle yazılı kaynaklarda ve pek çok edebi eserde karşılaşılan bir sözcüktür.

Bu doğrultuda İntizar ile beraber intizar etmek gibi değişik türemiş kelime grupları da yer almaktadır. Gündelik yaşam içerisinde halk arasında yaygın kullanılan bir sözcük değildir. Ancak yine de yerleşik olarak Türkçede amaca uygun cümle içerisinde kullanılabilir. Farklı kaynaklarda karşılaştığınız zaman da kelimenin anlamını bilerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.