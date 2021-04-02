İntikam için yakmış

Tekirdağ Muratlı’da bir tekstil fabrikasında çalışan 2 çocuk sahibi Ekrem A. (29) eşi Ayşe A.’ya (29) son 2 yıl içinde defalarca şiddet uygulamış, Ayşe A. son yaşanan şiddet olayının ardından eşinden şikayetçi olmuştu. Ekrem A. hakkında açılan davada Ayşe A., ‘çocuklarını’ gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçmişti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.



Karardan 21 gün sonra, 21 Mart Pazartesi günü ise Ekrem A., “Davayla ilgili konuşmamız lazım. Gel birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım” diyerek, motosikletine aldığı Ayşe A.’yı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi’ndeki ormanlık alana götürdü. Ekrem A., “Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım” diyerek, yanında getirdiği şişe içindeki benzini Ayşe A.’nın üzerine döküp, ateşe verdi. Ardından da kaçtı.

ALEVLER İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Alevler içinde kalan genç kadın ise can havliyle koşarak, 500 metre mesafedeki yola çıktı. Kadını görenler, hemen sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık görevlilerince Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe A., hayati tehlikesi bulunması üzerine İstanbul’daki Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin yanık tedavi merkezine sevk edildi. Genç kadının buradaki tedavisi sürüyor.

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