İntihardan vazgeçmeyen genci, köprüye çıkan itfaiye erleri kolundan yakaladı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Esentepe kavşağında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Atakan Ç., köprü korkuluklarına çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Mudanya Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de Atakan Ç.'nin atlama ihtimaline karşı köprünün altında hava yastığı açtı. Bu sırada Atakan Ç. ile konuşan itfaiye erleri genci ikna etmek için 1 saat çaba harcadı. Ancak tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç, bir anda hamle yapan 2 itfaiye eri tarafından kollarından yakalandı. Yürekleri ağza getiren olayda, itfaiye erleri genci korkulukların gerisine çekerek kurtardı.

Atakan Ç., sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.