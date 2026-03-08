İntihar yalanını savcı çürüttü

Haberin Devamı

DİYARBAKIR Bağlar’da bir evde 31 Mart 2025’te gece saatlerinde ekiplere intihar vakası ihbarı yapıldı. Adrese giden ekipler, Dilan Aslan’ın (37) ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan’ın sağ elinin altında tabanca ve bir boş kovan bulundu. Dilan Aslan’ın eşi Abdulvahap Aslan’ın (53), olaydan sonra amcasının oğlu M.A.’yı arayarak ‘Eşim kafasına sıktı, yetiş’ dediği, M.A.’nın da olay yerine yakın bir yerde ikamet eden kardeşini arayarak, bir an önce eve gitmesini istediği belirlendi. Evdeki 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp ayrılan Abdulvahap Aslan, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gitti. Ekipler ölümü şüpheli bulup soruşturma başlattı; Abdulvahap Aslan cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM’

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; çiftin yaklaşık 10 yıldır İstanbul’da yaşadığı, Dilan Aslan’ın eşinin davranışları nedeniyle 26 Aralık 2024’te çocuklarını da alarak Diyarbakır’a gelip yeğeni Elif Aslan’ın evine yerleştiği kaydedildi.

Dosyada, Abdulvahap Aslan’ın da eşinin ardından İstanbul’dan Diyarbakır’a geldiği, tarafların barıştığı ancak görüşmeler sırasında sık sık tartıştıkları ifade edildi. Abdulvahap Aslan’ın, eşini ‘Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim’ diyerek tehdit ettiği belirtildi.

YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU

İddianamede, evde çıkan tartışma sırasında Abdulvahap Aslan’ın kendisine ait tabancayla eşine ateş ettiği kaydedildi. Olayın ardından Dilan Aslan’ı ve 5 yaşındaki oğlunu evde bırakarak eşyalarını valizlere koyup evden ayrılmasının, olayın oluş şekli ve davranışlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Müşteki beyanları, şüpheli ifadesi, ölü muayene ve otopsi tutanağı, olay yeri inceleme raporu, tanık ifadeleri, kriminal uzmanlık raporları ve kolluk tutanaklarının birlikte değerlendirilmesi sonucu Abdulvahap Aslan’ın eşini ateş ederek öldürdüğü yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Abdulvahap Aslan, önümüzdeki günlerde ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hâkim karşısına çıkacak.