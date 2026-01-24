İntihar yalanı tutmadı

Haberin Devamı

İSTANBUL Beyoğlu’nda oturan 1 çocuk annesi İsmihan K. (31) yaklaşık 6 ay önce eşini kaybetti. Ümit İmrağ (21), 17 Ocak Cumartesi 02.40 sıralarında, yengesi İsmihan K.’nin evde olmadığı sırada içeri girdi. Ümit İmrağ’dan yaklaşık 10 dakika sonra da İsmihan K. eve girdi, aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, İmrağ bacağından bıçaklandı.

İsmihan K.’nin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İmrağ’ın bıçaklanma sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi. İmrağ’ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü toprağa verildi.

‘ÜMİT NE YAPTIN’ ÇIĞLIĞI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ümit İmrağ’ın yengesi İsmihan K.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ’ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İsmihan K.’nin komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden “Ümit ne yaptın?” diye çığlıklar duyduğunu belirtti. İsmihan K. emniyetteki ifadesi sonrası savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin incelemesi sonucunda Ümit İmrağ’ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığı için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

‘HEPİNİZİ KESERİM’ PAYLAŞIMI

Emniyette tekrar ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İsmihan K., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan, hayatını kaybeden Ümit İmrağ’ın poliste ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ gibi suçlardan 17, yengesi İsmihan K.’nin ise ‘kasten yaralama’ suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi. İsmihan K.’nin sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, “Hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani” notuyla paylaştığı görüldü.

1 kız çocukları bulunan İsmihan K. ve 6 ay önce ölen Doğukan K.’nin 2024 Aralık’ta evlendiği ortaya çıktı.