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Gündem
Ali Kerem BENGİ / İstanbul, (DHA) -
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

İntihar notu bırakıp denize atladı! Arama çalışması başlatıldı

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İntihar notu bırakıp denize atladı! Arama çalışması başlatıldı
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Kartal Sahili'nde iddiaya göre intihar notu bırakan 41 yaşındaki Murat K. denize atladı. Denize atlayan kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükrü Erdemir, kıyıda elbise ve eşyalar gördü, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, denizin kıyısında bulunan elbiseleri ve eşyaları inceledi. Polis ekipleri incelemede Murat K.'ya (41) ait bir kimlik ile intihar notu buldu.

İntihar notu bırakıp denize atladı Arama çalışması başlatıldı

Bunun üzerine deniz polisi ve dalgıçlar, denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Kıyıda temizlik yapan Şükrü Erdemir "Denizin kıyısında temizlik yaparken elbiseler dikkatimi çekti. Elbiselere baktığım da notu gördüm. Notta ailesine 'Sizi çok seviyorum. Beni affedin' diye not yazmıştı" dedi. 

İntihar notu bırakıp denize atladı Arama çalışması başlatıldı

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