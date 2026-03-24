×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İntihar mı cinayet mi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 07:00

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde 20 Mart akşamı, Cafer Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, kız arkadaşı Aleyna Yaray’ın (22) intihar ettiği ihbarında bulundu.

Haberin Devamı

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCA CESEDİN YANINDA ÇIKMADI

Yapılan incelemede, Aleyna Yaray’ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. Cafer Başeğmez gözaltına alındı.

Aleyna Yaray’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cafer Başeğmez de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cafer Başeğmez ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Başeğmez, “Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” dedi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
