İntihar mı cinayet mi

ANTALYA’nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi’nde, dün 06.00 sıralarında, başından tabancayla vurulmuş haldeki Ela S. (20), eşi Celal S. (23) tarafından aile sağlığı merkezine götürüldü. 1 çocuk annesi Ela S., burada tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ela S.’nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TABANCA EŞE AİT

Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşi Celal S.’yi gözaltına aldı. Ela S.’nin eşiyle tartıştığı, ardından da onun ruhsatlı silahıyla kendisini başından vurduğu öne sürüldü. Geçen yıl 22 Eylül’de evlenen çiftin 3 aylık oğulları olduğu belirtildi.

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