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Haber Giriş: 01.01.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

İntihar girişimine böyle son verdiler!

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İntihar girişimine böyle son verdiler!
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Osmaniye'de Yasin T. isimli şahıs, sevdiği kız ile evlenemediği gerekçesiyle evinin balkonundan atlamak istedi. Yasin T.'nin intihar girişini son anda önlenirken yaşanan kargaşa ise saniye saniye kaydedildi.

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  • Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi
  • Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi
  • Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi
  • Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın kendisine verilmediğini iddia eden Yasin T. isimli şahıs Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Esen Sitesi A Blok 9. katta bulunan evinde yılbaşı gecesini geçirmek istedi. Şahıs daha sonra 155 polis imdat hattını arayarak Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik ile görüşmek istediğini söyledi.

Olay yerine giden Çelik, canına kıyacağını söyleyen Yasin T.’yi bir süre kapı önünde konuşarak ikna etmeye çalıştı. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın kendisini balkondan atacağını söylemesi üzerine tüm hazırlıklarını tamamlayarak hazır halde bulundu.

İntihar girişimine böyle son verdiler

Yaklaşık 4 saat kadar Yasin T.’yi ikna etmeye çalışan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik, şahsa kapıyı açtırmayı başardı. Ancak Yasin T. bu defa da kendisini arka odaya kilitledi. Kapıyı kırarak odaya giren Çelik, şahsı dokuzuncu katta bulunan evinin balkonundan atarken son anda tutmayı başardı. Ekip arkadaşlarının da yardımıyla odaya çekilen şahıs ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerinde hazırda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin T., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasin T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İntihar girişimine böyle son verdiler

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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