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İntihar girişimindeki adam, hem kendini hem de jandarmayı vurdu

#Afyonkarahisar#İntihar#Jandarma
İntihar girişimindeki adam, hem kendini hem de jandarmayı vurdu

Afyonkarahisar’da mezarlıkta intihar girişiminde bulunan şahıs ateşlediği tüfekle hem kendini hem de onu ikna etmeye çalışan jandarma astsubayı vurdu. Kolundan yaralanan jandarma astsubayın durumunun iyi olduğu belirtilirken, şahsın yanında bulunan ve kendisinin patlamakla tehdit ettiği ‘bomba düzeneği’ ise sahte çıktı.

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Olay, Bolvadin ilçesi Kemerkaya Belde Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ozan A., (26) eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini öne sürerek yanına aldığı silahla belde mezarlığına gitti. Şahsın tüfekle birlikte elinde bulunan bir düzeneği çevresine gösterip kendini patlatacağı yönünde tehditlerde bulunması üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İKNA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

İhbar üzerine bölgeye Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahsı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Jandarmanın yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç verirken, Ozan A., intihar etmekten vazgeçti. Tüfeği jandarmaya teslim etmek için Ozan A., hamle yaptığı esnada bir anda silahı ateşledi. Tüfekten çıkan mermi Ozan A.’nın karın boşluğundan, onu ikna etmeye çalışan Jandarma Astsubay İ.K.’yi ise kolundan yaralanmasına neden oldu.

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İntihar girişimindeki adam, hem kendini hem de jandarmayı vurdu



BOMBA DÜZENEĞİ SAHTE ÇIKTI

Büyük paniğin yaşandığı olayda Ozan A., ve Astsubay İ.K., olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda şahsın elinde bulunan ve ‘bomba’ dediği düzenek ise PAMİT timi tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemede düzeneğin sahte olduğu anlaşıldı. Büyük paniğinden yaşandığı olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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