×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İntihar girişiminde bulunan genç kadını polis ikna etti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Polis#Balkon
İntihar girişiminde bulunan genç kadını polis ikna etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 03:58

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kadın 5’inci kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Genç kadının altındaki balkona çıkarak iletişime geçen polisin ikna çalışmaları sonucu kadın intihardan vazgeçti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak’ta bulunan 10 katlı binanın 5’inci katında yaşayan N.S., evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de N.S.’nin balkonunun altına şişme yatak kurdu. N.S.’nin alt katından bulunan komşusunun balkonuna çıkan komiser Murat A. genç kadını ikna ederek, balkondan içeri geçmesi için yoğun çaba sarf etti. Komiserin uzun süren ikna çalışmaları sonucu N.S., balkondan ikametine girerek intihardan vazgeçti.

Komiserin kadını intihardan vazgeçmesi için gösterdiği çaba çevredeki vatandaşlar tarafından alkış topladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Polis#Balkon

BAKMADAN GEÇME!