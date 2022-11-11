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İntihar ettiği öne sürülmüştü: 2 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı

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#Cinayet#İntihar#Siirt
İntihar ettiği öne sürülmüştü: 2 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 11:37

Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yıl önce ölü bulunup, intihar ettiği öne sürülen Berfin Ep'in (16), Murat. G. (16) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Siirt Valiliği, 28 Mayıs 2020'de hayvan otlamak için gittiği Pervari ilçesi Çemikari Yaylası'nda ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Berfin Ep soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce kapsamlı araştırma ve kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.

Olayın intihar olmadığı, maktul Berfin Ep'in 2006 doğumlu Murat G. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete intihar izlenimi verildiğinin belirtildiği açıklamada, Murat G.'nin 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği kaydedildi.

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#Cinayet#İntihar#Siirt

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