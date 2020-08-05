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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

İntihar edeceğini söyledi polis ve itfaiye alarma geçip kapıyı kırdı

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İntihar edeceğini söyledi polis ve itfaiye alarma geçip kapıyı kırdı
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Bursa’da kendisini öldüreceğini söyleyen şahıs sebebiyle bir mahalle gece yarısı sokaklara döküldü. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kesmesiyle içeri giren polisler, şahsı bulamadı. Gece boyunca itfaiye ve polisin yanı sıra ambulans da alarma geçti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak’ta meydana geldi. Babasına kendisini öldüreceğini söyleyen 43 yaşındaki Mehmet Ş., veda mesajı yayınladı. Bunun üzerine baba polisten yardım istedi.
5.kattaki eve gelen polisler kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. Cumhuriyet Savcısı'nın izniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kapıyı önce baltayla açmayı denedi. Ancak başarılı olamayınca kesici aparatla kapı açıldı. Gece yarısı mahalle sakinleri kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izlerken, intihar edeceğini söyleyen kişi evden çıkmadı.
Polis sokağı giriş ve çıkışa kapatırken ambulans da hazır bekledi.
Polis 43 yaşındaki Mehmet Ş.'yi bulmak ve ifadesine başvurmak için çalışma başlattı.

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