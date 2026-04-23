'İntihar' dendi, cinayet çıktı! Alev Karagöz cinayetinde eski eşi tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 13:04

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde geçtiğimiz yıl silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki Alev Karagöz dosyasını yeniden açan JASAT timi Karagöz'ün intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Alev Karagöz’ün eski eşi çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla, O.K., isimli şüpheli ise ‘delil karartma’ suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 18 Ekim 2025 tarihinde Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, o dönem 112 Acil Çağrı merkezine gelen bir ihbarda bir kadının silahla vurulduğu söylenerek yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ismi Alev Karagöz (26) olan genç kadını kanlar içinde buldu. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın burada hayatını kaybederken Karagöz’ün ölümü kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti.

Ancak kadının ölümünde şüpheli bilgilere tespit eden jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dosyayı yeniden açtı. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayın peşini bırakmayan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timi teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli işaretlere ulaştı.

Derinleştirilen soruşturmada olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde güçlü delillere elde edildi. Bunun üzerine ekipler aralarında Karagöz’ün kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir şahsı daha gözaltına aldı.

ESKİ EŞİ CİNAYET ZANLISI OLARAK TUTUKLANDI

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şahıslardan Karagöz’ün eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., isimli şahıs ise ‘delil karartma’ suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Diğer şahıs ise adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. JASAT yürüttükleri soruşturmayla intihar olarak kayıtlara geçen olayı aydınlatmayı başardı.

