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İntifa hakkı nedir? Tapuda intifa hakkı hakkında detaylar

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İntifa hakkı nedir Tapuda intifa hakkı hakkında detaylar

İntifa hakkı, çoğu vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bu konuyla karşılaşan pek çok kişi İntifa hakkının ne demek olduğunu ve devredilebilir mi yoksa devredilemez mi gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen tüm detaylar.

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İntifa hakkı, mal sahibinin bir öğeyi kullanma, yararlanma ve kullanma hakkını başka bir kişiye devretmek suretiyle kurulan bir haktır. Bu, hakkın parçası olan ve iktisap yönünden miras hakları olan bir haktır.

İntifa Hakkı Nedir?

Kullanım hakkı sahibine verilen ana haklar; İntifa hakkı sahibi, nesneyi fiili tasarrufuna (mülkiyetine) dayalı haklarına tabi tutma hakkına sahiptir. İntifa hakkı sahipleri, haklarıyla korunan şeyleri kullanma ve çıkarlarından yararlanma hakkına sahiptir. İntifa hakkı sahibi, bu hakka dayanarak mülkü yönetme (örneğin mülk kiralama vb.) hakkına sahiptir.

İntifa hakkının özellikleri;

Kanunla sağlanan bir irtifaktır.

Mal sahibine tam olarak fayda sağlayabilecek tek irtifak hakkıdır.

Bu, "bireysel" ve "geleneksel" irtifak hakkıdır.

Sahip olduktan sonra en geniş hak yelpazesine sahip olunur. Sahibine malı kullanma ve yararlanma hakkı verir.

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Taşınmaz, menkul, alacak hesapları ve varlık grupları (TMK 794 ve 814) üzerine kurulabilir.

Sözleşmeler, mahkeme kararları veya zaman aşımı kanunlarıyla kazanılabilir.

Süresi dolduğunda, öğe sahibine iade edilecektir.

Mal sahibi, kullanım süresi boyunca meydana gelen düzenli çiziklerden herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve diğer hasar ve kusurlardan sorumludur.

Mal sahibi herhangi bir sorumluluk üstlenmemekle birlikte, yapılan masraflar için mal sahibinden ücret talep etme hakkına sahiptir. 

 İntifa Hakkı Devredilebilir Mi?

 Kullanım hakkı kişisel ve dönemsel bir irtifaktır. Bu nedenle kullanım hakkı devredilemez. Ancak kullanım hakkının kullanımı devredilebilir.

 Türk Medeni Kanunu'nun 806. ve 4721. maddeleri hükümleri şöyledir:

 " Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya hak sahibinin şahsen kullanması gerektiği hal ve şartlardan anlaşılmamışsa kullanım hakkı başkalarına devredilebilir.

 Bu durumda mal sahibi, haklarını doğrudan devralana karşı talep edebilir. "

 Bu nedenle, genel olarak intifa hakkı sahibi, hakkın kullanımını başka bir kişiye devredebilir. Ancak bu fırsat sözleşme ile kısıtlanabilir. Ancak her halükarda mal sahibinin hakları saklıdır ve hakları devralan üçüncü bir şahsa karşı dava açılması mümkündür.

 Elbette, kullanım hakkının tesisi de dahil olmak üzere, gayrimenkul üzerinde tesis edilen tüm irtifaklara resmi bir sözleşme yapılmasıyla ulaşılabilir. Medeni Kanunun 753. maddesinin amacı, ortak teklifte yer alan veya karşılıklı münhasır gayrimenkul sahipleri arasındaki pay sahiplerinden bir veya daha fazlasının, sadece üzerine inşa edilen ya da yapılacak belirli bir kat veya birimden yararlanmasını sağlamaktır.

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 Tapuda İntifa Hakkı Nasıl Kaldırılır?

 Tapu sicilinin iptali, haklarını tescil eden kişinin talebine veya yetkili makam veya mahkemenin kararına dayanır. Kaydın iptalinde kayıt talebine ilişkin düzenlemeler geçerli olacaktır. Belli bir süre varsa bu süre dolduğunda gayrimenkul sahibinin talebi üzerine terk işlemi yapılmalıdır. Kullanım hakkının başka nedenlerle sona ermesi nedeniyle tescilin yasal değerini kaybetmesi halinde, kurulu gayrimenkulün sahibi tescilden vazgeçme talebinde bulunabilir. Konsey bu talebi yerine getirirse, ilgili her kişi bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde işlemin iptalini talep ederek dava açabilir.

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 Yukarıda belirtilen kullanım hakkının özelliklerini sıralarken, kullanım hakkının "kişi tarafından belirlendiğini" yani kişisel bir irtifak olduğunu ve birine verilmesi gerektiğini belirttik. Bu nedenle kullanım hakkı devredilemez veya miras alınamaz. Kendi lehine kurulmuş biriyle birlikte olmak, ölümüyle biten sınırlı bir mülkiyet hakkıdır.

 Bir tüzel kişiliğin ölmesi imkansız olduğundan, bu, ana tüzel kişiliğin feshi olarak anlaşılır. Tüzel kişilik henüz sona ermemişse, hak 100 yıla kadar sürebilir. "Kullanım hakkı, hak sahibinin gerçek kişiler arasında ölümüdür; sabit bir süre yoksa tüzel kişide mutabık kalınan sürenin sona ermesi kişiliğin ortadan kalkması ile sona erer.

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