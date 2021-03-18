İntiba ne demek? İntiba TDK anlamı

İntiba, TDK'da yer alan bilgilere göre "eskimiş, ruh bilimi" anlamına gelmektedir. Arapça kökenli olan bu kelime, kendi dilinde "damgalanma" anlamına da gelmektedir. Kelime anlamı bakımından cümle içerisinde kullanıldığında, karşıdaki olay veya kişinin, alıcı kişide bıraktığı ifade olarak nitelendirilmektedir.

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