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İntiba ne demek? İntiba TDK anlamı
İntiba, günlük hayatta kullanımı devam eden çok eski kelimelerden birisidir. Tarihi kaynaklarda 1600'lü yıllarda kullanımına rastlanılan intiba kelimesi, günümüz Türkçesine yerleşmiş kelimelerden birisidir. Köken bakımından Arapça olan intiba, TDK sözlüğünde de yer almaktadır. Peki, intiba ne demek? İşte, TDK'da yer alan bilgiler neticesinde intiba kelimesinin anlamı
İntiba, TDK'da yer alan bilgilere göre "eskimiş, ruh bilimi" anlamına gelmektedir. Arapça kökenli olan bu kelime, kendi dilinde "damgalanma" anlamına da gelmektedir. Kelime anlamı bakımından cümle içerisinde kullanıldığında, karşıdaki olay veya kişinin, alıcı kişide bıraktığı ifade olarak nitelendirilmektedir.
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