Interpol’ün aradığı iki kaçak İstanbul’da yakalandı

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Firari Mandukhai Dashdemberel’in aynı zamanda Moğolistan’daki bir oto hırsızlık şebekesinin üyesi olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Interpol tarafından da aranan 2 şüphelinin adresine 23 Ekim’de baskın yapıldı. Şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecek.