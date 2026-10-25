Interpol’ün aradığı iki kaçak İstanbul’da yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Moğolistan’daki adli makamlarca ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan mavi bülten ile aranan Mandukhai Dashdemberel ve ‘hırsızlık’ suçundan kırmızı bülten ile aranan Odbayar Otgonbat isimli iki şüphelinin Sarıyer’deki bir adreste saklandıklarını tespit etti.
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Firari Mandukhai Dashdemberel’in aynı zamanda Moğolistan’daki bir oto hırsızlık şebekesinin üyesi olduğu bilgisine de ulaşıldı.
Interpol tarafından da aranan 2 şüphelinin adresine 23 Ekim’de baskın yapıldı. Şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecek.