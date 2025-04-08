×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Interpol ‘Yaralı Yüz Nazmi’nin peşinde

Güncelleme Tarihi:

#INTERPOL#Maria Köhler#Nazmi Gezginci
Interpol ‘Yaralı Yüz Nazmi’nin peşinde
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 07:00

19 yaşındaki Maria Köhler’in 1984 yılında öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasının ardından INTERPOL olayın baş şüphelisi olarak gösterilen 66 yaşındaki Nazmi Gezginci hakkında kırmızı bülten yayımladı. Gezginci’nin ayırt edici işaretler ve özellikler kısmına, “Sağ gözünün altında yaklaşık 1.5 santimetre uzunluğunda yara izi var” notu düşüldü

Haberin Devamı

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, işe gitmeyince durum yetkililere bildirildi. Köhler iki gün sonra hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak şiddet sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. O dönemde yapılan soruşturmalarda şüpheler, Maria Köhler’in eski erkek arkadaşı olan o zaman 25 yaşındaki Nazmi Gezginci (66) üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirledi. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı.

Gözden KaçmasınKanlı baskınKanlı baskınHaberi görüntüle

DOSYA RAFTAN İNDİ

Aschaffenburg Kriminal Polisi ve Savcılığı, 40 yıl önceki dosyayı raftan indirerek tekrar açtı. Yeni delil ve tanık ifadeleri üzerinde çalışmaya başladılar. Uzman ekipler, geçmişte toplanan delilleri modern yöntemlerle tekrar incelemeye başladı. Yetkililer, şüphelinin tekrar Almanya’ya dönmüş olabileceğini de göz önünde bulunduruyor. Aschaffenburg Başsavcısı Jürgen Bundschuh, Almanya’da cinayet suçunda zaman aşımı uygulanmadığını hatırlatırken, Maria Köhler cinayeti, 5 Mart 2025 tarihinde Almanya’nın ünlü suç programı Aktenzeichen XY’de ele alındı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYunan Başbakanı yeni ‘soykırım’ icat etti Şimdi de ‘Jöntürkler’ suçlamasıYunan Başbakanı yeni ‘soykırım’ icat etti! Şimdi de ‘Jöntürkler’ suçlamasıHaberi görüntüle

INTERPOL’den de Nazmi Gezginci için kırmızı bülten çıkartıldı. INTERPOL’ün internet sitesinde Nazmi Gezginci’nin eski bir fotoğrafı, kimlik bilgileri, boy, saç ve göz rengine ilişkin bilgilere yer verilirken, ayırt edici işaretler ve özellikler kısmına, “Sağ gözünün altında yaklaşık 1.5 santimetre uzunluğunda yara izi var” notu düşüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#INTERPOL#Maria Köhler#Nazmi Gezginci

BAKMADAN GEÇME!