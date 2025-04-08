Interpol ‘Yaralı Yüz Nazmi’nin peşinde

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Almanya’nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, işe gitmeyince durum yetkililere bildirildi. Köhler iki gün sonra hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak şiddet sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. O dönemde yapılan soruşturmalarda şüpheler, Maria Köhler’in eski erkek arkadaşı olan o zaman 25 yaşındaki Nazmi Gezginci (66) üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirledi. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı.

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DOSYA RAFTAN İNDİ

Aschaffenburg Kriminal Polisi ve Savcılığı, 40 yıl önceki dosyayı raftan indirerek tekrar açtı. Yeni delil ve tanık ifadeleri üzerinde çalışmaya başladılar. Uzman ekipler, geçmişte toplanan delilleri modern yöntemlerle tekrar incelemeye başladı. Yetkililer, şüphelinin tekrar Almanya’ya dönmüş olabileceğini de göz önünde bulunduruyor. Aschaffenburg Başsavcısı Jürgen Bundschuh, Almanya’da cinayet suçunda zaman aşımı uygulanmadığını hatırlatırken, Maria Köhler cinayeti, 5 Mart 2025 tarihinde Almanya’nın ünlü suç programı Aktenzeichen XY’de ele alındı.

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INTERPOL’den de Nazmi Gezginci için kırmızı bülten çıkartıldı. INTERPOL’ün internet sitesinde Nazmi Gezginci’nin eski bir fotoğrafı, kimlik bilgileri, boy, saç ve göz rengine ilişkin bilgilere yer verilirken, ayırt edici işaretler ve özellikler kısmına, “Sağ gözünün altında yaklaşık 1.5 santimetre uzunluğunda yara izi var” notu düşüldü.