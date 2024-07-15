Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu... Yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

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Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de ikamet izin süresi dolan Rus uyruklu E.P. ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan babası A.P.'nin ülkeyi deniz yolu ile terk ederek yurt dışına kaçacakları bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurları ile birlikte Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığı desteği ile Antalya Limanı önlerinde bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye yapılan operasyonda, E.P. ve A.P. ile Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. yakalandı. Tekne ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 7 bin euro, 5 bin ABD doları, 200 Tayland bahtı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rusya kimliği, pasaport, 4 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ile 1 adet tablet ele geçirildi. Rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan ayrıca hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P. gözaltına alınırken, ülkemizde ikamet izin süresi dolan E.P. Antalya İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.