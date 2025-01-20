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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu... Kıskıvrak yakalandı

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#Muğla#Kırmızı Bülten#Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:42

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Michael Lindström (23) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lindström, tutuklandı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström'ün, 07 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı bilgisine ulaştı. Havalimanından çıkış yapan Lindström teknik ve fiziki takibe alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kısım Amirlikleri tarafından Lindström'ün Tilkicik Koyu'nda saklandığı eve 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Michael Lindström tutuklandı.

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#Muğla#Kırmızı Bülten#Bodrum

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