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Interpol tarafından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan zanlıyı Konak polisi yakaladı

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#Interpol#Kırmızı Bülten#Konak
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 15:09

Interpol tarafından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan zanlı, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nce, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uygulama gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan N.D. adlı kişinin tedirgin davranışlar gösterip çelişkili beyanlarda bulunması üzerine polis ekipleri detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada nüfus cüzdanının sahte olduğu, şüphelinin Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranan K.A. (43) olduğu belirlendi.

10 YILDIR ARANIYORDU

Kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan tüm dünyada aranan K.A.'nın sahte kimlikle 10 yıldır gizlendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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#Interpol#Kırmızı Bülten#Konak

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