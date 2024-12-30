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İnterpol tarafından aranan DEAŞ şüphelisi İstanbul'da tutuklandı

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#İnterpol#DEAŞ#Çeçenistan
İnterpol tarafından aranan DEAŞ şüphelisi İstanbulda tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 19:12

İnterpol ve Europol tarafından DEAŞ üyesi olduğu şüphesiyle aranan Çeçenistan uyruklu B.E., İstanbul'da yakalandı. Adliyeye getirilen B.E.(32), Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklandı.

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İnterpol ve Europol tarafından, Çeçenistan Polis Teşkilatı'nın sağladığı bilgiler doğrultusunda, hakkında arama kararı bulunan B.E. isimli şüpheli, İstanbul polisinin 26 Aralık'ta Başakşehir'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalandı. Çeçenistan polisinin verdiği bilgilere göre, silahlı bir şekilde girdiği bir evden 400 bin ruble ve bazı eşyaları çaldığı, ardından DEAŞ'a katıldığı tespit edilen şüpheli B.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosyası incelenen şüpheli B.E., 'Siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli B.E’nin, DEAŞ bağlantılarının yanı sıra casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. 

 

 

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#İnterpol#DEAŞ#Çeçenistan

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