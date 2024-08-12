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Interpol tarafından 12 yıldır aranan cinayet şüphelisi, Antalya'da yakalandı

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#ANTALYA#ALMANYA#Kadın Cinayeti
Interpol tarafından 12 yıldır aranan cinayet şüphelisi, Antalyada yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 13:59

Almanya'da 2005 yılında Angelika Cristina Aydın'ın öldürülmesine ilişkin 12 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasif Aydın, Antalya'da yakalandı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri, 2005 yılında Angelika Cristina Aydın'ın Almanya’da öldürülmesi olayı ile ilgili Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'Tasarlayarak Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan 12 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasif Aydın'ın, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir otelde A.G. adına düzenlenmiş kimlik belgesi ile kaldığını belirledi. Ekipler, Aydın'ı yakalayıp gözaltına aldı.

Aydın ifadesinde, Angelika Cristina Aydın ile Türkiye'de tanıştıktan sonra Almanya’ya giderek evlendiklerini, bir süre evli kaldıklarını, suç tarihinde aralarında çıkan tartışma sonucu Almanya’da öldürme olayını gerçekleştirerek kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğünü, memleketinden tanıdığı A.G.'nin 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine eski kimlik belgesini alarak günümüze kadar kullandığını beyan etti. Nasif Aydın, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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#ANTALYA#ALMANYA#Kadın Cinayeti

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