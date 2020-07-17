MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriINTERPOL her yerde arıyordu! Kıskıvrak yakalandı
GeriGündem INTERPOL her yerde arıyordu! Kıskıvrak yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 19:37,Son Güncelleme:

INTERPOL her yerde arıyordu! Kıskıvrak yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
INTERPOL her yerde arıyordu! Kıskıvrak yakalandı
Abone Olgoogle-news

İrlanda'da işlediği bir cinayet nedeniyle INTERPOL tarafından aranan kişi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, INTERPOL tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan İrlandalı Thomas Kenet Mc Connel'in (35) kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Connel'in Kadınlar Denizi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Connel, işlemlerin ardından Söke T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Connel'in ev ve üst aramasında pasaportunun bulunamadığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle