INTERPOL her yerde arıyordu! Kıskıvrak yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, INTERPOL tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan İrlandalı Thomas Kenet Mc Connel'in (35) kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Connel'in Kadınlar Denizi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Connel, işlemlerin ardından Söke T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Connel'in ev ve üst aramasında pasaportunun bulunamadığı öğrenildi.