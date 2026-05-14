×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Interpol-Europol tarafından aranıyordu... MİT İstanbul’da yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#Interpol-Europol#Mohamed Boulakhrıf#MİT
Interpol-Europol tarafından aranıyordu... MİT İstanbul’da yakaladı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 07:00

ULUSLARARASI seviyede Interpol-Europol tarafından uyuşturucu suçundan aranan Fas uyruklu Mohamed Boulakhrıf (34), MİT’in operasyonuyla Şişli’de saklandığı evde yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptığı koordineli çalışmada, uluslararası seviyede Interpol-Europol tarafından uyuşturucu suçundan aranan Fas uyruklu Mohamed Boulakhrıf’ın Şişli’de bir adreste saklandığı tespit edildi.

Gözden KaçmasınHürrem Sultan sendromu mu yaşıyorHürrem Sultan sendromu mu yaşıyorHaberi görüntüle

Uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan Mohamed Boulakhrıf’ın uyuşturucu ticareti faaliyetlerini gizlemek için kriptolu haberleşme uygulamalarını kullanarak İstanbul’da saklandığı belirlendi.

Interpol-Europol tarafından aranıyordu... MİT İstanbul’da yakaladı

Boulakhrıf, MİT destekli düzenlenen operasyon ile dün saklandığı adreste yakalandı. Interpol ve Europol tarafından en çok arananlar listesinde olduğu öğrenilen Mohamed Boulakhrıf, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözden KaçmasınAK Parti’nin CHP’den transferlerinin dört hedefiAK Parti’nin CHP’den transferlerinin dört hedefiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Interpol-Europol#Mohamed Boulakhrıf#MİT

BAKMADAN GEÇME!