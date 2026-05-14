Interpol-Europol tarafından aranıyordu... MİT İstanbul’da yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptığı koordineli çalışmada, uluslararası seviyede Interpol-Europol tarafından uyuşturucu suçundan aranan Fas uyruklu Mohamed Boulakhrıf’ın Şişli’de bir adreste saklandığı tespit edildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan Mohamed Boulakhrıf’ın uyuşturucu ticareti faaliyetlerini gizlemek için kriptolu haberleşme uygulamalarını kullanarak İstanbul’da saklandığı belirlendi.

Boulakhrıf, MİT destekli düzenlenen operasyon ile dün saklandığı adreste yakalandı. Interpol ve Europol tarafından en çok arananlar listesinde olduğu öğrenilen Mohamed Boulakhrıf, işlemleri için emniyete götürüldü.