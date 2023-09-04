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İnternetten telefon satmak için ilan verenler dikkat! Müşteri gibi davranıp dehşeti yaşattılar

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Çete
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 10:27

İstanbul'da dolandırıcılık şebekesi, cep telefonunu satmak isteyen kişileri hedef aldı. İnternet üzerinden cep telefonlarını satmak için ilan veren kişilerle müşteri olarak irtibat kurduktan sonra satış için buluştuklarında darbedip, silah göstererek cep telefonlarını gasbeden 3 şüpheli yakalandı. Daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tuzla’da 18 Mayıs Perşembe günü polise başvuran Z.E.A. internet üzerinden telefonunu satmak için ilan verdiğini, müşteri olarak arayan kişilerle buluştuğunda gelen kişilerin telefonunu gasbettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. 17 Ağustos Perşembe günü de Ataşehir’de polise başvuran T.N.A., satış için internete ilan verdiği telefonunu sözde almaya gelen 3 kişi tarafından gasbedildiğini söyledi.

İnternetten telefon satmak için ilan verenler dikkat Müşteri gibi davranıp dehşeti yaşattılar

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler Düzgün F. K.(22), Oğuzcan G.(19), Tuğrul U.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerden Düzgün F.K.’nın daha önceden 8 , Oğuzcan G.’nin 14, Tuğrul U.’nun ise 9 suç kaydı olduğu tespit edildi.

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İnternetten telefon satmak için ilan verenler dikkat Müşteri gibi davranıp dehşeti yaşattılar

Şüphelilerin aynı yöntemle 24 Ağustos'ta da Maltepe’de M.A.’nın cep telefonunu, Kartal’da 28 Ağustos'ta R.A.’nın cep telefonunu gasbettikleri de tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Çete

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