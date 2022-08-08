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İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi, dehşeti yaşadı! Pitbull kulağını kopardı

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#İSTANBUL#Sosyal Medya#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 10:57

Küçükçekmece'de sosyal medyada tanıştığı S.D. ile sevgili olmak isteyen H.B.'ye, S.D.'nin erkek arkadaşı F.Y. pitpull köpekle saldırdı. Saldırıda H.B.'nin kulağı koparken adliyeye sevk edilen F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B.'nin park içinde darbedildiği ve pitbullun üzerine bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Salı günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. ile H.B. sosyal medyadan tanıştı. H.B. bir süre arkadaşlık ettiği S.D.'ye duygusal yakınlık beslemeye başladı ve sevgili olmak istedi. S.D., durumu erkek arkadaşı F.Y.'ye anlattı. Bunun üzerine S.D., erkek arkadaşı F.Y. ve T.C.Ö.'yü de yanına alarak H.B. ile görüşmeye gitti. Akşam saat 23.30 sıralarında parkta buluşan taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada H.B., 2 akişi tarafından darbedildi. Saldırının ardından parktan ayrılan F.Y., kısa süre sonra geri gelerek, yanında getirdiği pitbull cinsi köpeğini H.B.'nin üzerine saldı. Saldırıda köpek H.B.'nin kulağını ısırarak kopardı. Kulağı kopan H.B., hastaneye gitti. Burada hastane polisine durumu anlatan H.B.'nin ifadesi üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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POLİS S.D.'Yİ KOLUNDAKİ DÖVME SAYESİNDE YAKALADI

Yapılan araştırmalarda H.B. ve S.D.'nin birlikte vakit geçirdiği zamanlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, S.D.'nin kolundaki dövmeyi fark etti. Ekipler 3 günlük çalışmanın ardından S.D.'yi kolundaki dövmeden tespit ederek gözaltına aldı. S.D. ifadesinde olayı gerçekleştiren kişilerin erkek arkadaşı F.Y. ile beraberindeki T.C.Ö. olduğunu söyledi. S.D.'nin ifadesinin ardından F.Y. ve T.C.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı.

İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi, dehşeti yaşadı Pitbull kulağını kopardı

KÖPEĞİN SAHİBİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada S.D. ile F.Y.'nin sevgili olduğu, S.D.'nin H.B. ile parası için görüştüğü ancak H.B.'nin sevgili olmak isteyince F.Y.'nin bu duruma sinirlendiği bunun üzerine de köpeğiyle H.B.'ye saldırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.C.Ö. serbest kalırken F.Y. ile S.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi, dehşeti yaşadı Pitbull kulağını kopardı

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olaydan önce görüşen S.D. ile H.B.'nin alışveriş yaparken ki görüntüleri ile olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi, dehşeti yaşadı Pitbull kulağını kopardı
Görüntülerde alışveriş yapan S.D.'nin ödemelerini H.B.'nin yaptığı anlar ile H.B.'ye köpeğin saldırdığı anlar dikkat çekti
İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi, dehşeti yaşadı Pitbull kulağını kopardı

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#İSTANBUL#Sosyal Medya#Polis

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