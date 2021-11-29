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İnternetten tanıştı hayatı kâbusa döndü! İğrenç şantaj

#Bursa#Şantaj#Taciz
İnternetten tanıştı hayatı kâbusa döndü İğrenç şantaj

BURSA'da, internetten tanışıp buluştukları İ.Ö.’yü uygunsuz fotoğrafını çekip şantaj yaparak para alan 4’ü tutuklu, 7 sanığın yargılanmasını başlandı. Sanıklardan Bahar Kaya ile internette okey oynarken tanıştığını, ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu söylediğini belirten İ.Ö., “Ödemiş'te birlikte iş yeri açmak için ona teklifte bulundum. Kabul etti. İzmir otogarında kendisini karşıladım. Otele yerleştirdim. Bana, duş almamı söyledi. Yıkanıp çıkınca odamda tanımadığım bir erkek vardı. Tanımadığım kişi beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti. 60 bin liramı şantaj yoluyla aldılar” dedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında kamu görevlisi İ.Ö.’nün, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru sonrası, Bahar Kaya ile Derya Yıldırım'ı takibe aldı. Polis, Kaya ile Yıldırım'ın, internet üzerinden tanıştıkları kişilerle ilişkiye girmek için gittikleri evlerdeki yedek anahtarları alıp daha sonra hırsızlık yaptığını, ağına düşürdükleri bu kişilere uyuşturucu vererek uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yaparak para aldıklarını belirledi. Polis, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı yaptığı operasyonla Kaya ve Yıldırım'ın yanı sıra kendilerine yardımcı olan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahar Kaya (35), Derya Yıldırım (37), Güney Güneysu (40) ve Selçuk Sepetçi (34) tutuklandı, E.D., Y.B. ve Ü.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'Şantaj', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Özel hayatın gizliliğine ihlal', 'hırsızlık' suçlarından 16 ile 67 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

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4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Taraflar avukatları, tutuksuz sanıklar E.D. ve Y.B. ile müşteki İ.Ö. salonda hazır bulunurken, tutuklu 4 sanık ise bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada ifade veren İ.Ö., iyilik yapmak isterken tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Bahar Kaya ile internet üzerinde okey oynarken tanıştığını belirten İ.Ö., "Aile durumunun kötü olduğunu bana söyledi. Ben de elektrik ve su faturalarını ödemesi için kendisine parasal yardımda bulundum. Cep telefonları alıp hediye ettim. Ödemiş'te birlikte iş yeri açmak için ona teklifte bulundum. Kabul etti. İzmir otogarında kendisini karşıladım. Otele yerleştirdim. Bana, duş almamı söyledi. Yıkanıp çıkınca odamda tanımadığım bir erkek vardı. Tanımadığım kişi beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti. Tabancayı uzatıp tutmamı istedi. Ardından, parmak izimi aldığını söyleyip tehditlerde bulundu. Sonuç olarak 60 bin liramı şantaj yoluyla aldılar. Benim gibi birçok kişiyi dolandırmışlar. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

Tarafların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddedip duruşmayı erteledi.

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#Bursa#Şantaj#Taciz

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