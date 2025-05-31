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İnternetten mikrofon aldı, içinden çıkan pes dedirtti

Güncelleme Tarihi:

#İnternetten Alışveriş#Mikrofon#E-Ticaret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 09:20

Erzincan'da yaşayan bir vatandaş internetten satın aldığı mikrofonun içinden beton çıkması üzerine şoke oldu.

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Mikrofonun şüpheli ağırlığını fark eden alıcı, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı. Erzincan’da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı.

İnternetten mikrofon aldı, içinden çıkan pes dedirtti

ÜRÜNDE AĞIRLIK OYUNU

Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İnternetten mikrofon aldı, içinden çıkan pes dedirtti

Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti.

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#İnternetten Alışveriş#Mikrofon#E-Ticaret

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