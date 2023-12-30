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İnternetten eskort ilanına tıkladı, 100 bin lira dolandırıldı

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#Dolandırıcı#Eskort#Trabzon
İnternetten eskort ilanına tıkladı, 100 bin lira dolandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 10:22

Trabzon’da 19 yaşında bir gencin internetten tanıştığı bir eskortla geçirmeyi planladığı yılbaşı gecesi hayali kabusa dönüştü. Genç, dolandırıcı eskortlara 100 bin lirasını kaptırdı.

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Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki M.T. yılbaşı gecesi için internet ortamında gördüğü eskort ilanına tıklayarak ilanda yer alan kadınla irtibata geçti. Kendisi ile görüşmek isteyen M.T.’den 100 bin talep eden ve verdiği hesap numarasına parayı çıkartmasını isteyen kadın, paranın hesabına geçmesinin ardından M.T.’nin telefonlarına çıkmayarak telefonunu kapattı. Eskort kadına tüm çabalarına rağmen ulaşamayan genç polise başvurarak dolandırıldığı şikayetinde bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Dolandırıcı#Eskort#Trabzon

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