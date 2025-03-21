İnternetten elektrikli süpürge almak istedi! 15 bin lira dolandırıldı

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Antalya'da yaşayan A.O., dolandırıcılar tarafından birebir kopyalanan ikinci el eşyaların satışa sunulduğu ilan sitesinden eşine elektrikli süpürge almak istedi. İlk etapta sitenin güvenilir olduğunu zanneden A.O., satıcı ile yazıştıktan sonra ürünün fotoğraflarını istedi ve 15 bin lira gönderdi. Tekrar ilan sitesine girmek istediğinde sayfanın açılmaması ile dolandırıldığını fark eden A.O., ürün, site görseli ve yazışma kayıtları ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ÜRÜNÜN FOTOĞRAFLARINI BİLE ÇEKİP GÖNDERİYOR"

Dolandırıcıların güven sağlamak için gerçek bir satıcı gibi davrandığını belirten A.O.'nun avukatı İrem Melis Lök, "İkinci el ev eşyası ve araç satılan bilindik bir internet sitesinin linki kopyalanarak ilan veriliyor. Müvekkilim de orijinal zannettiği linke inanarak piyasaya göre hem popüler hem de pahalı bir elektrikli süpürgeyi uygun fiyata satın alıyor. Parasını gönderdikten sonra linke tıkladığında sayfanın açılmadığını fark ediyor ve dolandırıldığını anlıyor. Sayfanın gerçek bir ilan sitesi gibi görünmesi güven veriyor. Ürün satıcısı, dolandırıcı olduğunu asla belli etmemiş. Ürünün fotoğraflarını bile çekip gönderiyor. Son derece güven sağlıyor" dedi.

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"TÜM BİLGİ VE BELGELERİN KAYITLI KALMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Son zamanlarda oluşturulan kopya sitelerle vatandaşların mağdur edildiğini kaydeden Lök, "Biz de başsavcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şu anda iddianame hazırlandı. Suç, 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması' suretiyle işlendiği için ağır cezada dosyası açıldı. Bu tarz vakalarla çok karşılaşıyoruz. Her ne kadar yaygın siteler aracı olarak kullanılsa da alırken birçok kez kontrol ve teyit etmemiz gerekiyor. Ödemeyi yaptığınız şahsın bilgilerini saklamamız gerekiyor. Bu şekilde ikinci el alışverişler yapıldığında da WhatsApp kayıtları, banka dekontları, bulunabilecek tüm bilgi ve belgelerin kayıtlı kalmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"SİTELER AMERİKA'DA AÇILIYOR"

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise "Sahte ikinci el ilan siteleri oluşturarak vatandaşları düşük ücretlerle tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Ürünlerin birebir fotoğraflarını yerleştiriyorlar. Buradaki temel amaç; vatandaşların kişisel verilerini, bilgilerini, banka hesaplarını ele geçirmek. Bu linke tıklamanızla birlikte banka hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi sisteme giriyorsunuz. Genellikle sosyal medya ve internet sitelerine vermiş oldukları reklamlar aracılığıyla bu tuzağa düşürüyorlar. Dolandırıcılar bu siteleri kopyalarken Amerika'yı kullanıyor, siteleri oradan açıyorlar. Bilindik alışveriş sitesinin bir harfini iki harfini değiştiriyorlar. Genelde bu tarz sitelerde güvenlik sertifikası da bulunmuyor. Siz buralara giriş yaptığınızda tuzağa düşmüş oluyorsunuz" dedi.