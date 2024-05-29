İnternetten av pantolonu siparişi verdi, paketi açtığında şaşkına döndü: Mesaj attım, dönüş olmadı

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Kozan ilçesinde avcılıkla uğraşan M.T. isimli bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü reklamda aradığı av ve dağcılık için su geçirmez dayanıklı pantolon reklamı üzerine sipariş verdi. 20 Mayıs'ta verdiği sipariş 22 Mayıs'ta İstanbul Avcılar'daki özel bir kargo firmasından geldi. M.T. kapıda ödeme ile 845 TL vererek kıyafeti kargocudan teslim aldı. Kargo paketini açan M.T., av pantolonu olarak kullanacağı taktik pantolon yerine hamile pantolonu ve gönderilen içlik ile şok yaşadı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını aktaran M.T., "İyi niyetimin kurbanı oldum. Amacım bu sahtekarlığı ortaya çıkarmak ve binlerce kişi mağdur olmasın. İnsanlar kolay para kazanmaya alışmışlar. Facebook'tan denk geldi. Pantolon almaya yeltendim, kapıda ödeme dedim. İstediğimiz ürünle çok çok farklı ürün geldi.



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'MESAJ ATTIM, DÖNÜŞ OLMADI'

Hamile pantolonu ve içlik geldi. Dağ ve ava giderken kullanmak için sipariş vermiştim. 849 TL ödeme taptım. Avcılar Taşocağı'ndan bir kargodan gönderi yapmışlar. Ürünler yanlış geldiği için mesaj attım, dönüş olmadı. Sayfada ürün yorumlarına baktım, benim gibi yüzlerce insan mağdur olmuş. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Böyle kolay para kazanma yöntemi yok. İnsanların cebindeki üç kuruşa göz dikmek yok" dedi.

M.T., "Birçok kez isim değiştirdiğini bu olaydan sonra takip ettim. Reklamı da güzel yapmışlar. Farklı isim ve ara yüz kullanıyorlar. Güvensiz sitelerden alışveriş yapmayın. Bu benim ilk ve son oldu. İyi niyetli insan çok ama kötü insanlar da çok. Alışverişten sonra yorumlara baktım benim gibi birçok kişiye içlik ve hamile pantolonu yollamışlar. Eş dost olursa hediye edeceğim" diye konuştu.