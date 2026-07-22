×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İnternetten araç satanlara "noter" tuzağı! 4,2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Noter Dolandırıcılığı#Güvenli Ödeme Sistemi#Haksız Kazanç
İnternetten araç satanlara noter tuzağı 4,2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 12:42

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini "noter görevlisi" olarak tanıtıp "güvenli ödeme sistemi" yalanıyla araç satanları dolandıran 17 şüpheli yakalandı. Toplamda 70 ayrı olayda 4 milyon 200 bin liralık haksız kazanç sağlayan şebekenin adliyeye sevk edilen üyelerinden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten araç satışı yapanları ‘güvenli ödeme sistemi’ bahanesiyle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.

İnternetten araç satanlara noter tuzağı 4,2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

3 aylık fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin; kendilerini noter görevlisi olarak tanıttıkları, ‘güvenli ödeme sistemi’ kapsamında hesaplarında kapora tutarı kadar para bulundurmaları gerektiği yönünde yanıltıp haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Kayıt dışı kullanılan patates hatlarla ulaştıkları vatandaşlardan bu yolla elde ettikleri haksız kazancı banka hesapları üzerinden akladıkları belirlenen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Bursa merkezli olmak üzere Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Haberin Devamı

İnternetten araç satanlara noter tuzağı 4,2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

17 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, o anlar polis kamerasıyla da görüntülendi. Uyurken yakalanıp, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 araç ile 1 taşınmaza da el konuldu.

İnternetten araç satanlara noter tuzağı 4,2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

10 TUTUKLAMA

Ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri ve vatandaşları toplam 4 milyon 200 bin TL zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gözden KaçmasınAksarayda eşi eve almayınca çatıdan girmeye çalışan genç 3üncü kattan düştüAksaray'da eşi eve almayınca çatıdan girmeye çalışan genç 3'üncü kattan düştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Noter Dolandırıcılığı#Güvenli Ödeme Sistemi#Haksız Kazanç

BAKMADAN GEÇME!