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İnternetten 2. el ürün satanlar dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem... 12 milyonluk kargo vurgununda 12 gözaltı

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#İSTANBUL#Polis#Kargo
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 10:32

İstanbul’da kargo dolandırıcılığıyla 12 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 12 şebeke üyesi polis tarafından yakalandı. Şebeke üyelerinin evlerinde ele geçirilen çalıntı elektronik eşyalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar gibi pahalı elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şebekenin İstanbul dışında ürün satan vatandaşlarla müşteri gibi irtibat kurduğunu ve 'Sen ürünü İstanbul’da bir arkadaşına gönder.

Biz ürün gelince parasını ödeyip ondan alırız." sözleriyle mağdurları kandırdıklarını belirledi. Kargoyu gönderen kişinin adını ve kimlik bilgilerini alan şüphelilerin bu bilgileri kullanarak, kargoyu alıp kayıplara karıştıkları belirlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen çete üyelerine operasyon düzenlendi.

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Operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu öğrenilen A.G.’nin de bulunduğu 1'i kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabancayla, dolandırıcılıktan elde edilmiş yaklaşık 12 milyon lira değerinde bilgisayar, laptop, akıllı saat gibi elektronik eşya ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında şebeke lideri A.G.’nin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

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#İSTANBUL#Polis#Kargo

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