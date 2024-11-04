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İnternetteki bu ilanlara dikkat! Yüzlerce kişiyi aynı tuzağa düşürdüler: 15 milyon liralık vurgun

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#Dolandırıcılık#Bungalov#Tatil
İnternetteki bu ilanlara dikkat Yüzlerce kişiyi aynı tuzağa düşürdüler: 15 milyon liralık vurgun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 17:03

Sakarya merkezli soruşturmada, sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kayseri, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı. Sakarya'ya getirilen 6 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi. 

İnternetteki bu ilanlara dikkat Yüzlerce kişiyi aynı tuzağa düşürdüler: 15 milyon liralık vurgun

 

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#Dolandırıcılık#Bungalov#Tatil

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