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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 30.03.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

İnternette ‘yetkili servis’ yalanıyla dolandıranlar yakalandı

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İnternette ‘yetkili servis’ yalanıyla dolandıranlar yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan vererek 6 ilde 97 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 41 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri internette yetkili beyaz eşya servisi yalanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne olmak üzere 6 ilde yetkili beyaz eşya servisi adı altında ilan vererek 97 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 41 kişi sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında iş yerinde çok sayıda beyaz eşya ele geçirildi. İnternete ilan veren dolandırıcıların, evlere gidip beyaz eşyaları alarak ortadan kayboldukları belirtildi.

İnternette ‘yetkili servis’ yalanıyla dolandıranlar yakalandı

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