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İnternette tanıştı, evine gidince korku dolu dakikalar yaşadı

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#Bakırköy#Gasp#Polis
İnternette tanıştı, evine gidince korku dolu dakikalar yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 14:36

Bakırköy'de bankadan 50 bin TL çeken Y.C.A. adlı kişi internetten tanıştığı Ceren Ç.'nin evine giderek 3 bin TL'ye birliktelik karşılığında anlaştı. Ödeme sırasında Ceren Ç. ve evde bulunan arkadaşı Hüseyin D., 50 bin TL'nin tamamını zorla alıp Y.C.A'yı evden kovdu. Gözaltına alınan Ceren Ç. ve Hüseyin D.'nin cinsiyet değiştirdikleri ortaya çıktı.

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Olay geçen çarşamba günü Cevizlik Mahallesi'nde yaşandı, İddiaya göre Y.C.A.(19) bankaya giderek 50 bin lira çekti. Daha önce internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine 3 bin lira karşılığı birliktelik yaşamak için gitti. Evde bulunan Ceren Ç. ile Hüseyin D. Y.C.A.'nın 50 bin lirasını zorla aldıktan sonra evden kovdu. Y.C.A.'nnın polise haber vererek gasbdildiğini söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ç. ve Hüseyin D.'yi gözaltına aldı.

Gerçek adının Mahsun Ç. olduğu belirlenen Ceren Ç. ile Hüseyin D.'nin cinsiyet değiştirdiği belirlendi. Hüseyin D.adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Mahsun Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi

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#Bakırköy#Gasp#Polis

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