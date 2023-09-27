İnternette tanıştı, evine gidince korku dolu dakikalar yaşadı

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Olay geçen çarşamba günü Cevizlik Mahallesi'nde yaşandı, İddiaya göre Y.C.A.(19) bankaya giderek 50 bin lira çekti. Daha önce internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine 3 bin lira karşılığı birliktelik yaşamak için gitti. Evde bulunan Ceren Ç. ile Hüseyin D. Y.C.A.'nın 50 bin lirasını zorla aldıktan sonra evden kovdu. Y.C.A.'nnın polise haber vererek gasbdildiğini söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ç. ve Hüseyin D.'yi gözaltına aldı.

Gerçek adının Mahsun Ç. olduğu belirlenen Ceren Ç. ile Hüseyin D.'nin cinsiyet değiştirdiği belirlendi. Hüseyin D.adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Mahsun Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi