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İnternette ‘olta’ atan 41 site kapatıldı

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#İnternet#Dolandırıcı
İnternette ‘olta’ atan 41 site kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internette dolandırıcıların peşinde.

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EGM’den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, “Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 41 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca ‘deprem yardımı’ teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘PROVOKATİF’ HESAPLARA 14 TUTUKLAMA

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Emniyet, açıklamasında sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve gözaltına alınan 56 kişiden 14’ünün tutuklandığını duyurdu.

 

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#İnternet#Dolandırıcı

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