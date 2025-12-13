İnternette bidonlarla satılıyor: Yılbaşının yaklaşmasıyla hareketlilik arttı! Uzmanı uyardı: 'Kardeşiniz bile yapsa tüketmeyin'

Haberin Devamı

Etil alkol satışının belirlenen şartlarda yapıldığını vurgulayan Manavoğlu, etil alkolden yapılan içki kullanımına dikkat çekti. Etil alkolün belirli oranda aromayla karıştırılıp evde içki yapımının, içkilerin pet şişelere konularak satışının halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Manavoğlu, "Pet şişelerde satılan alkollü içkilerden almayın. Ölümle sonuçlanabilir" dedi.

Yılbaşının yaklaşmasıyla sahte alkol tüketimine yönelik tercihin arttığını vurgulayan Manavoğlu, "Etil alkol yerine daha uygun fiyatlı olan metil alkol karıştırılmasıyla insanlarda körlük, organ kaybı, ölüme götüren durumlar ortaya çıkıyor. Metil alkolün formülasyonu etil alkole yakın olsa da ölüme kadar sonuçlara götürebilir. Maliyeti 100 birim olan ürünü, uygun olmayan ambalajlarda 5 birime alıyorsanız tehlikeyle karşı karşıyasınız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Etil alkole internet ortamında, sosyal medyadan ulaşabildiğine dikkati çeken Manavoğlu, şunları söyledi:

"Bu tarz ürünlere ulaşmak çok kolay. Bazı web sitelerinde satılıyor, içilebilir tarımsal nitelikli olduğuna dair yorumlar görüyoruz. Sosyal medyada satış kanallarından kolayca ulaşılıyor. Satışının engellenmesi lazım. Piyasada birçok markanın taklit, tağşiş ve sahte olarak üretilip bire bir ambalajlı, kopyalanmış bandrollü satıldığını görüyoruz. Özellikle yıl sonu gelmesiyle piyasadaki sahte alkol sıklıkla karşımıza çıkıyor."

Manavoğlu, güvenilmeyen, bilinmeyen yerden, internet sitesi, sohbet uygulamaları ve sosyal medyadan alkol ürünü alınmaması gerektiğini söyledi. İnternette alkollü içki üretim kiti, fermantasyon gereçlerinin satışının yapıldığını anlatan Manavoğlu, "Tüketiciler, bu ürünlerle evde alkol üretiminde olası yanlış uygulamada kör olabileceğini, organ kaybı ve ölümle sonuçlanabileceğini unutmamalı" dedi.

'KARDEŞİNİZ BİLE YAPSA TÜKETMEYİN'

Etil alkolün bidonlarla, yüzey temizleyicisi veya kolonya etiketli farklı irsaliyeyle sevk edildiğini dile getiren Manavoğlu, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"Bazıları kendi evinde sistem kurup, internette bidonla aldığı etil alkolle içki üretiyor. Aslında üretilen alkollü içki değil, çünkü içkilerin üretim teknikleri başka. Bu kişiler etil alkolü, bazen dezenfektan olarak kullanılan farklı kimyasalların da bulunduğu kimyasallar, aroma ve karışımla içki üretiyor. Bunu sosyal medyada, eşe dosta, farklı insanlara satıyor. Bunu da plastik su şişesi, uygun olmayan ambalaja koyarak sattığını görüyoruz. Kesinlikle bu tarz ambalajla gelen içkinin tüketilmemesi gerekiyor. Bidonla internetten etil alkol alınıyor. Amatörce yapılmış uygulama, ham maddesi yüzde 96 etil alkol bazlı dezenfektanı alarak içki hazırlamada kullanan vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Pet şişede uygun fiyatlı satılan içkiyi, tanıdığınız, kardeşiniz bile yapsa tüketmeyin."