‘İnternetçi’ yanıtı: Doktoram Stanford’dan

İYİ Parti’li İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İBB’nin metrolara baz istasyonu kurabilmek için 10 ay önce İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuruyu hatırlatıp, Valilik’ten yanıt gelmediğini söyledi. Yıldız’a yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise, Yıldız’dan “internetçi arkadaş” diye söz etti. Yıldız “Doktoramı Stanford’da yaptım” yanıtını verince Göksu çevresindekilerle birlikte güldü.

Yıldız’ın daha sonra sosyal medya hesabındaki ‘Stanford, Silikon Vadisi Eski Yöneticisi, Avrupa Konseyi Türkiye Temsilcisi , İYİ Parti İBB Meclis Üyesi’ şeklindeki bilgilerinin başına ‘İnternetçi Abi’ sıfatını ekledi.

Taylan Yıldız, “Göksu’nun sözünü kendime değil, gençlere hakaret olarak algıladım” da dedi.

MECLİS KARIŞTI

Tevfik Göksu ise Hürriyet’e, “Hakaret ve eleştiri olarak kabul ettiği bu kelimeyi çok beğenmiş olacak ki, profiline ekledi. Bu bir hakaret kelimesi değil. Daha üstün yetenekli olduğunu göstermek için, yabancı bir üniversiteyi göstermesine güldük. Küçültücü, rencide edici olarak düşünmedim” diye konuştu.

Tartışma Meclis’te dün de sürdü. Göksu, Yıldız’a yönelik “Bu sözleri rencide etmek için kullanmadım” ifadesini ‘özür’ olarak nitelendiren İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık’a, “Özür diledi diye tweet atmış. İspatlamazsan alçağın ta kendisisin” dedi. Tartışma büyüdü, üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanı oturuma ara verdi. Aranın ardından tekrar başlayan oturumda Kıdık, Göksu’nun konuşması sırasında sarf ettiği küfürlü sözleri nedeniyle tüm Meclis üyelerinden özür diledi.