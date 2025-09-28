×
Gündem Haberleri

İnternet üzerinden satıyordu | Polis operasyonuyla evinde ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Polis Operasyonu#Gizli Dinleme Cihazları#İnternet Satışları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 10:07

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden gizli dinleme ve kayıt cihazları satan şahsın, evine yapılan baskınla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ankara’da İnternetten Satışı yapılan “DİNLEME VE GÖRÜNTÜ ALMA CİHAZLARI” Ele Geçirildi. 1 Şüpheli şahıs yakalandı.

Daha önce çeşitli “Turistik Konaklama Tesislerinde” ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve “Özel Hayatı İhlal Eden”;

30 adet Dinleme ve Görüntü Alma Cihazı Yerleştirilmiş Muhtelif Eşya,
23 adet Görüntü ve Ses Alma cihazı,
6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi,
5 adet GPS Takip Cihazı,
1 adet Radar Tespit Cihazı,
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yakalanan şahsın, Çankaya’daki ikametinde yapılan aramalarda ele geçirildi.

Şüpheli şahsın cihazları internet üzerinden sattığı belirlendi.

Ürünlerin;
İçlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği,
Özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve
İnternet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi.

EGM KOM Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

 

