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İnternet üzerinden milyarlık kirli para trafiği! İstanbul ve Tekirdağ'daki yasa dışı bahis operasyonlarında 32 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Sanal Medya#Kumar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 12:46

Tekirdağ ve İstanbul’da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonunda yakalanan 32 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar tutarında para hareketi tespit edildi.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

İnternet üzerinden milyarlık kirli para trafiği İstanbul ve Tekirdağdaki yasa dışı bahis operasyonlarında 32 kişi tutuklandı

1 MİLYAR TUTARINDA PARA HAREKETİ

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Yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar lira tutarında para hareketi tespit edildi. Haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İnternet üzerinden milyarlık kirli para trafiği İstanbul ve Tekirdağdaki yasa dışı bahis operasyonlarında 32 kişi tutuklandı

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Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İnternet üzerinden milyarlık kirli para trafiği İstanbul ve Tekirdağdaki yasa dışı bahis operasyonlarında 32 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İnternet üzerinden milyarlık kirli para trafiği İstanbul ve Tekirdağdaki yasa dışı bahis operasyonlarında 32 kişi tutuklandı

İnternet üzerinden milyarlık kirli para trafiği İstanbul ve Tekirdağdaki yasa dışı bahis operasyonlarında 32 kişi tutuklandı

 

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#Yasa Dışı Bahis#Sanal Medya#Kumar

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