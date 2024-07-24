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İnternet platformundaki cinsel içerikli yayın için RTÜK harekete geçti

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#RTÜK#Sosis Partisi#Prime Video
İnternet platformundaki cinsel içerikli yayın için RTÜK harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 11:25

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası dijital yayın platformu 'Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı animasyon filmde yer alan cinsel içerikli sahneler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

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RTÜK, dijital yayın platformu 'Prime Video'da yayınlanan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı animasyonda yer alan cinsel içerikli sahneler nedeniyle harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı 'Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul, izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" ifadelerini kullandı. 

 

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#RTÜK#Sosis Partisi#Prime Video

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