İnternet kumarbazlarına "Oyun Bitti" operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Almanya Federal Cumhuriyet Gümrük Kriminal Dairesinin Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) verdiği bilgide, internet üzerinden kumar oynatarak kara para aklamak suçundan Almanya Mannhein Savcılığınca soruşturma yürütüldüğü ve 3 Alman vatandaşının kumar sitelerinde kredi kartı kullanımının önündeki engeli aşmak üzere paravan şirketler kurarak bu suçu işledikleri belirtilerek, Türkiye'den de “www.oyunsalonu.com” adlı bir kumar sitesinden bu sisteme yüklü miktarda para aktarıldığının bildirildiği kaydedildi.



EGM'ye gelen bilgide, bu sitede oyun oynamak için başka bir siteden resim satın alınmasının gerektiğinin bildirildiği ve resimlerin satılmasından elde edilen paranın Almanya, İsveç ve İngiltere'deki banka hesaplarında dolanarak First Curacao İnternational Bank'a aktarıldığı ve bu bankadaki hesabın Mehmet Bülent Boytorun'a ait olduğunun kaydedildiği anlatılan iddianamede, söz konusu banka hesabına yatırılan paranın en yüksek bölümünün şüpheli Semih Sadi'ye ait olan ve İtalya'da kurulan Es Media SRL adlı şirkete havale edildiğinin de bildirildiği ifade edildi.

İddianamede, ayrıca İsveç Ulusal Ekonomik Suçlar Bürosunca hazırlanarak EGM'ye gönderilen bir raporda, bu ülkede 3 yıl önce hakkında “kara para aklamak” suçundan soruşturma açılan Peter Johanson'un, Sadi ve Boytorun'a ait Elektronische Spielmedien Limited Şirketine (Selina Holdings) 2004 ve 2005 yıllarında yüklü miktarda dolar yatırdığının ifade edildiğine dikkat çekildi.



Bu bilgiler doğrultusunda hesap hareketlerinde yapılan incelemede, Hüsnü Falyalı, T.K, Semih Sadi, Batuhan Halim ve Nedim Nasi'nin çeşitli bankalar aracılığıyla para havalesi aldıkları, Semih Sadi'ye ait Es Media SRL adlı şirket hesabına yüksek miktarda havale gönderildiğinin saptandığı anlatılan iddianamede, söz konusu havalelerin aynı hesap ve aynı tarihlerde gerçekleştirildiğinin belirlendiği bildirildi.



YENİ İNTERNET SİTELERİ



İddianamede, Amerika'dan yayın yapan ve tamamen Türkçe içerikte hazırlanan “www.oyunsalonu.com” adlı internet sitesinde değişik zamanlarda 46 bin 150 kez kumar oynandığının saptandığı dile getirilerek, suça konu olan web sitelerinden biri olan bu sitenin 26 Şubat 2007 tarihinde yayından kaldırıldığı, ancak şüphelilerin aynı içerikte yeni siteler hazırladıkları ve bir sitede kumar oynatma suçunu ara vermeden sürdürdükleri belirtildi.

Şüphelilerin web sitesi yayında iken Master ve Visa kart kullanıcılarının doğrudan kumar oynaması engellendiği için uluslararası bankacılık işlemlerinde getirilen kısıtlamayı aşmak amacıyla kumar oynamak isteyen müşterilerin bir başka siteden sıradan resimleri satın almalarını sağladıkları belirtilen iddianamede, bunun karşılığında başka bir web sitesinden kumar oynamak için miles hesabına para aktarımı yapılarak kumar oynanacak sitedeki hesaba girilip oyun oynanmasının sağlandığı belirtildi.



ÇETENİN PARA AKTARMA TRAFİĞİ



İddianamede, satılan resimlerden elde edilen paraların, Visa ve Mastercard kullanımına yasallık kazandıran paravan şirketler yardımıyla Netlog Germany Şirketine gittiği, Türkiye'den kumar sitelerine giren müşterilerin paralarının da Almanya'da merkezi bulunan çeşitli bankalarla ilişkili Acgierer şirket hesabına aktarıldığı anlatılarak, paranın daha sonra bu hesaplardan İsveç ve İngiltere'deki Acgierer şirketinin banka hesaplarına aktarıldığı, İsveç bankalarında biriken kumar gelirlerinin de İngiltere'deki banka hesabında toplandığı ifade edildi.

İngiltere'de toplanan kumar gelirlerinin daha sonra İsviçre'deki Off-shore banka hesaplarına gönderildiği ve oradan Türkiye'ye aktarıldığı anlatılan iddianamede, kumar gelirlerinin First Curacao İnternational Bank'ta hesabı bulunun Selina Holdings ve merkezi Güney Kıbrıs'ta bulunan Demetris Papaprodromou, Nicholas Larcos ve Dorado Services sahipliğindeki Carob Holdings tarafından şirket faaliyeti olarak gösterilerek para transferinin yapıldığı, bu hesapları kullanma yetkisinin de Mehmet Bülent Boytorun'a ait olduğu ve şüphelilerin çeşitli yöntemlerle gizlenmeye çalıştığı belirtildi.



POLİS SUÇU TESPİT ETMEK İÇİN KUMARDA PARA KAYBETMİŞ



İddianamede, kumar oynanması için kurulan internet sitelerine üye olmak için para yatırılması gerektiği ve oynanan kumar sırasında müşterilerin kazandıkları paradan komisyon alındığının tespit edildiğinin altı çizilerek, soruşturma aşamasında kumar sitelerindeki işlemlerin nasıl gerçekleştiği, para transferlerinin nerelere yapıldığı ve kumar oynatmak suçunun kanıtlanması için siteye üye olarak oyun oynayan polislerin para kaybettiği ve bu işlemlerin ayrıntılı olarak tespit edilip görüntülendiği ifade edildi.

Semih Sadi'nin hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, bir kumar sitesinin para yatırmada kullandığı bankadan ve bu sitenin sahibi olan holdingin hesabından havale geldiğinin anlaşıldığı anlatılan iddianamede, Sadi'nin yanında işçi olarak çalışan Refik Topçu ve web sitelerinin tasarımını yapan B. adına para aktarımları yaptığının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, Semih Sadi'nin, Yakup Ceki Nasi hesaplarına ve sahibi olduğu Yeni Harfler Televizyonculuk (Business Chanel) şirketi hesabına da para aktardığı, ayrıca bahis açıklaması altında yatırılan paraları kabul ettiği dile getirildi.



ÖRGÜTÜN YAPISI VE ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ



Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, bu kişilerden Semih Sadi'nin “www.oyunsalonu.com” sitesi üzerinden online kumar oynatmak için 2004 yılında çalışmalarına başladığı ve para transferlerini gerçekleştirmek için teyzesinin oğlu Yakup Ceki Nasi ile kurduğu Es Media SRL paravan şirketinin yanı sıra Güney Kıbrıs'ta da Carob Holdings adlı paravan bir şirket kurduğu ve yurt dışındaki çeşitli bankalarda açılmış Wire Card hesabının bulunduğu bildirildi.

Sadi'nin siteyi yayına hazırlamadan önce Avusturya ve Türkiye'de birçok kez görüştüğü Boytorun'u Selina Holdingse ortak aldığı ve bu şirket üzerinden sanal kumar sitesine Kıbrıs'ta lisans aldığı belirtilen iddianamede, Sadi'nin daha önce Microsoft'ta çalışmış, bilgisayar konusunda uzman olan çocukluk arkadaşı Sadok Kohen ile yanındaki Boytorun'la görüşerek sitenin teknik işlemlerini koordine etmesi için anlaştıkları ifade edildi.





SUÇ İŞLEMEK İÇİN KURULAN ÖRGÜT



Semih Sadi'nin, yurt dışında kurulan paravan şirketlerle kumar oynatmak suretiyle kazanılan haksız kazancın transferlerini suç ortakları ile birlikte gerçekleştirdiği anlatılan iddianamede, şüphelinin bu suçu işlemek için kazanç paylaşımına dayalı olarak gevşek de olsa hiyerarşik yapılanmayı sağlayarak suç işlemek için örgüt kurduğu ve adı geçen siteler aracılığıyla kumar oynattığı kaydedildi.

Şüphelilerden Mehmet Bülent Boytorun, Yakup Ceki Nasi, Nedim Nasi ve Sadok Kohen'in suç işlemek için kurulan örgütün yöneticilerinden olduğu,,Hasan Özgür Zavalsız, T.K, Refik Topçu, Batuhan Halim, Yusuf Onğun, Hüsnü Falyalı, Can Kaner, Ahmet Bakır, Ö.K'nın suç örgütüne üye olduğu ve zincirleme biçimde kumar oynatma suçuna katıldığı, Erdem Yurdanur'un da kumar oynanan web sitesinin tanıtımını yaparak kumar suçuna yardım ettiği anlatıldı.



CEZA İSTEMLERİ



İddianamede, şüphelilerden Semih Sadi, Mehmet Bülent Boytorun, Yakup Ceki Nasi, Nedim Nasi ve Sadok Kohen'in “suç işlemek için örgüt kurmak”, “zincirleme biçimde kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından 2 yıl ile 7 yıl 9'ar ay arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.

T.K, Ö.K, Hasan Özgür Zavalsız, Batuhan Halim, Yusuf Onğun, Refik Topçu, Can Kaner, Hüsnü Falyalı, Ahmet Bakır'ın da “suç örgütüne üye olmak” ve “zincirleme biçimde kumar oynatma suçuna katılmak” suçlarından 1 yıldan 4 yıl 9'ar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, Erdem Yurdanur'un da “zincirleme biçimde kumar oynatma suçuna yardım etme vaadinde bulunmak” suçundan 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca sanıklardan Semih Sadi, Nedim Nasi, Sadok Kohen, Yakup Ceki Nasi,, ve T.K'ya ait olan ve suçta kullanılan eşyanın zorla alımına, Mehmet Bülent Boytorun, Semih Sadi, Batuhan Halim, Nedim Nasi, Yakup Ceki Nasi ve Sadok Kohen'in suçtan elde ettikleri maddi menfaatler ile bunların dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların zorla alınmasına karar verilmesi istendi.



11 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



Almanya Federal Cumhuriyet Gümrük Kriminal Dairesinden alınan bilgiler çerçevesinde söz konusu suç örgütüne yönelik EGM Asayiş Daire Başkanlığı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'nde 13 kişiye ait 28 ayrı ev ve iş yerine 13 Kasım 2007 tarihinde 50 ekip ve 150 personelle eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



“Game Over” adı verilen operasyonda, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında bazı kişilerin halen polis tarafından arandığı belirtildi.