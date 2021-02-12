İnternet kafeler ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Koronavirüs salgını devam ederken, bazı yasakların esnetilmesi gündeme geldi. Bu gelişme ile birlikte internet kafelerin durumu merak konusu oldu. İşte, 'İnternet kafeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafelerin açılışı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.

Ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.