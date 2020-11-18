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Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

İnternet kafeler kapandı mı?

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İnternet kafeler kapandı mı?
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İnternet kafeler için Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar alan İçişleri Bakanlığı, kararın detaylarını genelge ile yayımladı. İnternet kafeler ve salonları için açıklama yapan bakanlık yetkilileri, bu işletmelerin belirli süre boyunca kapalı kalacağını açıkladı. Peki, İnternet kafeler kapandı mı ve ne zamana kadar kapalı kalacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

İnternet kafeler kapandı mı sorusu, yayımlanan genelge sonrasında araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, internet kafeler kapandı mı ve ne zamana kadar kapalı kalacak sorusu için genelge ile yayımlanan detaylar;

"31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır."

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