İnternet kafeler kapandı mı sorusu, yayımlanan genelge sonrasında araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, internet kafeler kapandı mı ve ne zamana kadar kapalı kalacak sorusu için genelge ile yayımlanan detaylar;

"31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır."