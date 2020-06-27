İnternet kafeler açılıyor; oyunlar maskeli ve mesafeli

İnternet kafeleri-salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmayacak. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecek.

Ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacak. Maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacak.

İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi benzeri şeyler bulundurulmayacak.

Kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda kişi alınacak.

Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri iş yerlerinin girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

İçeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dahil) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacak.

Masalar-üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecek. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacak.

Masa-üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak.