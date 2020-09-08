İnternet erişimi olmayan yayladaki çocuklara ulaştılar

Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 yeni eğitim-öğretim yılı, 7 Eylül Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan eğitim-öğretim yılı ile birlikte Varto ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarecileri ile öğretmenlerinden gönüllü bir ekip oluşturuldu. Ekip, özellikle erişimin zayıf olduğu yaylalarda aileleriyle birlikte kalmak zorunda kalan çocuklar ile köy ve mezralarda oturan öğrencileri ziyaret etti. Buradaki ziyaretlerinde ilk olarak öğrencilerine dezenfekten ve maske dağıtan gönüllü ekip, salgınla mücadele noktasında alınması gereken tedbirleri yerine getiriyor.

Öğrencilere kaynak ders kitapları, hikaye ve boyama kitapları gibi çeşitli materyaller dağıtan gönüllü ekip, başlayan eğitim-öğretim hayatıyla birlikte öğrencilere vermiş oldukları ödevlerin kontrollerini de yaptı. Ödevlerini başarılı bir şekilde yerine getiren öğrencilerin ise defterlerine yıldızlar atıldı. Yeni ödevlerin verildiği ziyaret kapsamında ayrıca okuma etkinliği de yapıldı. Öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynamayı da ihmal etmeyen gönüllü ekibin bu özverili davranışı velileri de mutlu etti.

Köy ve mezra ziyaretlerinin yanı sıra özellikle yayla ziyaretinde öğrencileriyle bir araya gelen gönüllü ekip, duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin öğretmenleriyle, öğretmenlerin ise öğrencileriyle özlem giderdiği ziyaret, renkli görüntülere de sahne oldu.

ÖĞRENCİLERİMİZLE VARIZ

Salgın nedeniyle uzak kaldığı öğrencileriyle yeniden buluşmasında duygu dolu anlar yaşayan öğretmenlerden Gülbeyaz Şahin Güneri, "İkinci dönemin sonundan itibaren pandemiye yakalandık ve eğitim-öğretime ara vermek zorunda kaldık. Bundan sonraki süreç çok zorlu oldu. Velilerimizle WhatsApp ya da açılan başka görüntülü canlı yayınlar üzerinden ulaşmaya çalıştık. Ama yaylalarda, köylerde yaşayan öğrencilerimize ulaşamadık. Çünkü interneti bırakın telefon dahi çekmiyor. Bu yüzden bizlerde gönüllü öğretmenler olarak yaylalara, köylere gelmeye karar verdik. Onlara kaynak ve hikaye kitapları getirdik. Onlarla birlikte hikayeler okuyup, resimler çizdik. Yani bu süreci olabildiğince iyi geçirmeye çalıştık" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİNDEN YALNIZ KALAN ÖĞRETMENDEN GERİYE BİR ŞEY KALMIYOR'

Öğrencileriyle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Güneri, "Öğrencilerimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Gerçekten öğrencilerden yalnız kalan öğretmenden geriye hiçbir şey kalmıyor. Öğrencilerimizle birlikte bizler varız. Onlarda bizlerle birlikte varlar. Öğrencilerimizin de bizlere çok ihtiyacı var. Onları tek bıraktık bu süreçte, biz de çok tek kaldık. O yüzden ben buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi

ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINA GELDİK

Öğrencilerle bir araya gelinen ziyaret kapsamında, özellikle sosyal mesafe, dezenfekten ve maske konularına dikkat ettiklerini belirten Gümgüm İlkokulu Müdürü Suphi Sönmez de "Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesin okul idarecileri ve gönüllü öğretmenlerden oluşturulan ekibimizle birlikte erişimin olmadığı köylere geldik. Ayrıca ulaşamadığımız, ailesiyle birlikte yaylalarda kalmak zorunda kalan öğrencilerimizi unutmadık. Buraya geldiğimiz zaman öncelikle maskelerimizi dağıttık. Dezenfekten işlemlerini de yaptıktan sonra öğrencilerimizle iletişime geçiyoruz. Kaynak kitaplarımızın dağıtımını yapıyoruz. Kaynak kitaplarının dağıtımını yaptıktan sonra sık sık öğrencilerimizle iletişime geçmek için haftada bir buralara gelmeye çalışacağız. Yüz yüze eğitim-öğretim dönemi başlayana kadar bu çalışmamız devam edecek" diye konuştu

ÖĞRETMENLERİMİZİN EKSİKLİĞİNİ YAŞIYORUZ

Salgın nedeniyle öğretmenlerinin eksikliklerini yaşadıklarını söyleyen köydeki öğrencilerden Evindar Işıklı, "Biz köyde yaşıyoruz. Taşımalı servisle okula gidip geliyoruz. Okullarımız koronavirüs salgınından ötürü kapalı olduğu için öğretmenlerimiz köylerimize bizleri ziyarete geliyorlar. Bizlere her hafta ödevler verip, kitap okumamızı ve bu salgınla mücadelede duyarlı olmamızı istiyorlar. Okullar salgından dolayı kapalı olduğu için öğretmenlerimizin eksikliğini yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz buraya gelerek, özlemlerimizi gideriyor" dedi

Çocuklarını yalnız bırakmayan öğretmenlere teşekkürlerini ileten öğrenci velisi Gönül Günyüz, "Uzaktan eğitim başlamasıyla birlikte sağ olsun öğretmenlerimiz gelip, gidiyorlar. İşte çocuklarımıza ödevler veriyorlar, kontrol ediyorlar, destek oluyorlar. Biz çok seviniyoruz. Böylece öğrencilerimiz yalnız kalmıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu